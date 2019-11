Dimite Evo Morales a la presidencia para preservar la paz

La Habana, Cuba. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo su dimisión al cargo, luego de tres semanas de protestas contra su reelección de parte de la oposición recalcitrante, y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, refiere la prensa.

Dejo mi cargo de presidente para que los opositores no sigan persiguiendo a dirigentes sociales, dijo Morales a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron protestas en su contra, desatadas al día siguiente de los comicios del 20 de octubre.

Evo explicó que su gobierno hizo mucho por el pueblo, por las clases más desposeídas, los más pobres, y ahora para evitar el sufrimiento de las masas deja la presidencia.

Morales había ganado la reelección en los comicios generales de octubre, que la oposición no aceptó y comenzó una fuerte campaña y desmanes en violación de los más elementales derechos ciudadanos, refiere la prensa.

