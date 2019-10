Díaz-Canel destaca legado de Alicia Alonso

La Habana, Cuba. – El presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó hoy en la red social Twitter el legado cultural que deja Alicia Alonso, fundadora de la Escuela Cubana de Ballet, institución que ha marcado pautas universales en el arte danzario por su excelencia artística.

Alicia Alonso vivió para crear y enseñar el placer de la danza en su forma más perfecta y exquisita. ¿Por qué no conmemorar su larga y fructífera existencia mostrando la maravilla de su escuela? Ella es Cuba, escribió el mandatario cubano en su cuenta en Twitter.

Fundadora de la Escuela Cubana de Ballet, Alicia impregno al arte danzario un estilo peculiar, cargado de altos valores artísticos y culturales que hoy son referencia para muchas compañías en el mundo, que reconocen su obra como única, singular e influyente en la manera de ejecutar la danza clásica en la época contemporánea y donde el Ballet Nacional de Cuba es un paradigma.

Desde que este jueves se conoció el fallecimiento de la Prima Ballerina, en toda Cuba y el mundo personalidades políticas, culturales, artistas y amantes del ballet han expresado pesar por la partida física de Alicia Alonso, cuyas honras fúnebres serán este sábado en La Habana.

