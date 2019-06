Díaz-Canel da bienvenida en Twitter a Brigada Médica

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dio una cálida bienvenida en su cuenta de Twitter a la Brigada del Contingente Médico Henry Reeve, especializado en situaciones de desastres y epidemias, la cual trabajó dos meses en Mozambique.

Bienvenidos a la Patria compatriotas; ejemplarmente cumplieron su misión, escribió el mandatario al destacar la llegada a Cuba de los brigadistas, quienes prestaron su ayuda a esa nación africana tras el paso del ciclón Idai, en marzo.

José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, destacó el trabajo realizado en condiciones difíciles, y la satisfacción de verlos regresar con el deber cumplido.

El agradecimiento no solo es de esa nación hermana, sino de Cuba, porque además de aportar un resultado muy positivo en la atención médica, también dejan una huella de la Revolución y de nuestro pueblo, añadió.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.