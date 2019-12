Destacan apoyo de Cuba a programas de la UNESCO

La Habana, Cuba. – El gobierno de Cuba apoya de forma incondicional los proyectos de la Unesco, dijo este jueves en La Habana Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra cubana de Educación, al recibir a Audrey Azoulay, directora general del organismo multilateral, de visita oficial en la mayor de las Antillas.

La titular acompañó a la funcionaria de Naciones Unidas en un recorrido por la Escuela primaria Rafael María de Mendive, en el centro histórico de la capital, lo cual calificó como una oportunidad para mostrar cómo se trabaja por una educación de calidad en el archipiélago.

Azoulay entregó el documento que acredita al centro oficialmente como miembro de las escuelas asociadas a la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), ejemplo de la implementación de varios proyectos que desarrollan Cuba y la organización multilateral, orientados a promover una cultura de paz y el cuidado del medioambiente.

Cuba tiene un cumplimiento en el orden cuantitativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero se trabaja para seguir aportando a la calidad de la educación por eso estamos en perfeccionamiento, el cual ha sido reconocido por la Unesco en múltiples ocasiones, dijo a la prensa Velázquez Cobiella.

La ministra destacó que su país ha apoyado a otras naciones, y puso como ejemplo al programa de alfabetización Yo sí puedo, gracias al cual han aprendido a leer y escribir más de 10 millones 400 mil personas en el mundo, con lo cual se contribuye al propósito de la Unesco de eliminar los más de 700 millones de seres humanos que son analfabetos.

Velázquez Cobiella explicó que todas las escuelas asociadas a la Unesco trabajan proyectos asociados al cuidado del medioambiente y la promoción de una cultura de paz, temas que forman parte de los objetivos del sistema educacional cubano.

Azoulay llegó anoche a Cuba al aeropuerto internacional José Martí, donde fue recibida por la vicecanciller Anayansi Rodríguez, y permanecerá en el archipiélago hasta el próximo 8 de diciembre.

Durante su estancia en Cuba la diplomática visitará además la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rosario en Artemisa y la Fábrica de Arte Cubano.

Cuba mantiene una activa participación en la Unesco, en particular en el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General, donde tiene un rol propositivo y de apoyo a los procesos de reforma de la Organización.

Desde su ingreso el 29 de agosto de 1947, los nexos de este país con la Organización se han mantenido de manera ininterrumpida.

