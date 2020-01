Destaca Díaz-Canel baja mortalidad infantil en Cuba

La Habana, Cuba.- El presidente Miguel Díaz-Canel destaca en Twitter que Cuba cerró este año con un índice de mortalidad infantil de 5,0 por cada mil nacidos vivos, cifra que la coloca entre las mejores del mundo.

El mandatario apunta a cifras ofrecidas por la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas, según las cuales en el 2019 nacieron en territorio cubano casi 110 mil niños.

Al respecto, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, expresó que a pesar de los momentos complicados que atravesó Cuba en el año que recién concluyó, la nación muestra un enorme compromiso con la salud de la infancia.

La doctora Noemí Palma, directora de Atención Médica del Ministerio de Salud Pública, dijo que las principales causas que incidieron en ese indicador estuvieron relacionadas con las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro y el retardo en el crecimiento intrauterino.

