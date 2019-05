Denuncia Presidente cubano como ilícita Ley Helms-Burton

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy que en la Ley No. 80, Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, la isla declaró como ilícita la Ley Helms-Burton.

En su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado apuntó que la Ley 80 en su artículo uno califica a la ‘Ley Garrote’, (como se le conoce a la Helms-Burton) de inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno.

El documento jurídico cubano explica que resulta nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

El dignatario se refirió al artículo ‘Terrorismo Político’ publicado en el portal Cubadebate, el cual indica que la referida legislación en su Título II establece 19 condicionalidades para el futuro de Cuba, que hacen palidecer al apéndice constitucional de 1901, que impusieron con la Enmienda Platt.

