Denuncia Canciller cubano acusaciones de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores denunció las nuevas acusaciones del Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien aplaudió la salida de los médicos cubanos de Bolivia.

En Twitter, el Canciller de la mayor de las Antillas, escribió que el objetivo de Pompeo es desviar la atención, enmascarar la abierta intervención e injerencia estadounidense en Bolivia, y fabricar nuevos pretextos para incrementar la agresión contra Cuba.

El funcionario estadounidense aplaudió a las autoridades golpistas de Bolivia por la salida de los médicos y técnicos cubanos de la salud, que prestaban sus servicios en el país sudamericano.

Las declaraciones del Secretario de Estado, se suman a la campaña iniciada por el gobierno norteamericano hace varios meses, con el fin de desacreditar la humana labor de los internacionalistas cubanos en diversas regiones del mundo.

