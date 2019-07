Denuncia Canciller cubano medidas unilaterales de Estados Unidos

El Ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció las medidas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano a entidades cubanas.

El diplomático se manifestó en contra de las nuevas maniobras del gobierno norteamericano para recrudecer el cerco económico hacia la Isla y contra la República Bolivariana de Venezuela, a través de su cuenta en Twitter.

En el tuit el diplomático expresó que “Estados Unidos no tiene derecho a imponer medidas unilaterales a entidades cubanas o de país alguno que comercien con Venezuela».



Rodríguez Parrilla acotó, además, que las medidas unilaterales adoptadas por la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, constituyen una violación del Derecho Internacional, de las normas que rigen el comercio y un ataque a las relaciones entre Estados soberanos.

