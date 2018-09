Delegación cubana por la ruta de Fidel en Vietnam

Hanoi, Vietnam. – La delegación que encabeza el primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, visitó hoy lugares del centro de Vietnam donde estuvo Fidel hace 45 años o relacionados con él.

Uno de esos es el Hospital Amistad Vietnam-Cuba, que radicado en Dong Hoi, la capital de la provincia de Quang Binh, fue construido y equipado con aportaciones de la isla poco después de la visita de Fidel a ese país.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba visitó asimismo este viernes el puente Hien Luong sobre el río Ben Hai, que durante un buen tramo corre junto al Paralelo 17 y marcó hasta 1975 las fronteras entre las porciones norte y sur de Vietnam.

En la continuación de su programa en Vietnam, este sábado Valdés Mesa asistirá a la inauguración de una plaza denominada Fidel Castro, en Dong Ha, la capital de la contigua provincia de Quang Tri.

