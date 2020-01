Declaración de la vicetitular del MINREX Anayanci Rodríguez sobre agresión de Estados Unidos a Irak

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba condena enérgicamente el bombardeo de Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad en Irak y el uso de misiles para el asesinato selectivo, lo cual constituye una clara violación del Derecho Internacional y de la soberanía de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba alerta que estas acciones agresivas, unilaterales e injustificadas de Estados Unidos representan una grave escalada en la región del Medio Oriente, donde puede estallar un conflicto de grandes proporciones con incalculables pérdidas de vidas humanas y consecuencias para la paz y la estabilidad mundial.

La Habana, 3 de enero de 2020.

