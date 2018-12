Cubana de Aviación restablece ruta Caracas-Holguín-La Habana

La aerolínea Cubana de Aviación restablece hoy la ruta que une Caracas con las ciudades de Holguín y La Habana, como parte de una iniciativa que impulsa el intercambio cultural y turístico entre las dos naciones.

El director comercial del turoperador venezolano GTN Inversiones, Félix López, precisó que el vuelo inaugural restablece, además, el itinerario entre ambos países luego del cese temporal en mayo de las operaciones de la línea aérea.

Esa ruta comercial promueve el flujo turístico a través de los convenios entre el turoperador venezolano, la agencia Cubatur y la aerolínea cubana con la promoción de paquetes de ocio principalmente en Holguín, Matanzas, y la capital antillana.

López dijo que en esta ocasión el recorrido se restablecerá en una aeronave arrendada a la compañía italiana Blue Panorama Airlines, empresa con un excelente récord de operaciones entre Italia y Cuba

