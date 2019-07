Cuba y Rusia: principios en sintonía

La Habana, Cuba. – Los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov, y de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ratificaron en La Habana la coincidencia de posiciones políticas en defensa de la paz, la seguridad internacional y el papel de las organizaciones multilaterales.

En conferencia de prensa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores reafirmó que los vínculos bilaterales son excelentes y en pleno avance, después de la visita del presidente Miguel Díaz-Canel en noviembre pasado a Rusia y el próximo viaje a Cuba del jefe del gobierno ruso, Dimitri Medvédev.

En 2020 -recordó- celebraremos el aniversario 75 de la victoria en la Gran Guerra Patria y los 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Afirmó que los importantes proyectos de cooperación bilateral avanzan de forma sostenida y satisfactoria en sectores estratégicos para Cuba, como el energético, industrial y de transporte.

El canciller Bruno Rodríguez declaró hoy que Rusia tiene en Cuba un socio confiable, de larga data, y vemos como un elemento muy importante la participación rusa en los planes de desarrollo económico de nuestro país.

Reconoció el liderazgo de Rusia en la defensa y preservación de la paz, en un escenario internacional marcado por crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacional, la proliferacón de guerras no convencionales y la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ratificó el interés de seguir desarrollando las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, sin exclusión, y recordó la trascendencia histórica de la fecha del 26 de Julio.

Vamos a seguir fortaleciendo la solidaridad ante las acciones de Estados Unidos contra Cuba, como el bloqueo que su pueblo soporta y a pesar del cual alcanza nuevos éxitos, dijo el canciller ruso.

El canciller Serguei Levrov anunció que, a propósito de los 500 años de La Habana y la celebración del Día de San Petersburgo, en octubre viajarán a Cuba el presidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, y una amplia delegación parlamentaria.

Sobre Venezuela reiteró que en ése -y en cualquier otro país- los conflictos deben ser resueltos sólo a través de métodos pacíficos, con un diálogo sin imposiciones, sobre la base del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos.

Lavrov agradeció apoyo de Cuba a muchas resoluciones presentadas por su país en la Asamblea General de la ONU, como las que se oponen a la glorificación del nazismo y la militarización del espacio exterior.

El canciller ruso defendió el derecho de su país a mantener relaciones con América Latina y reafirmó el apoyo a Cuba en su desarrollo económico.

