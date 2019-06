Cuba y Barbados consolidan nexos bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dialogó hoy con la Gobernadora General de Barbados, Sandra Mason, en el contexto de su visita oficial a esa nación caribeña.

Sostuve cordial intercambio con la Gobernadora General de Barbados, su Excelencia Sandra Mason; resaltamos los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países, escribió en su cuenta en Twitter.

Anteriormente, el canciller cubano visitó el monumento a los Mártires de Barbados, en honor a las víctimas del atentado contra un avión comercial cubano.

En el Monumento a los Mártires de Barbados, frente a las aguas en que cayera en 1976 el vuelo 455 de Cubana de Aviación rindo merecido tributo a las víctimas de aquel acto terrorista en el que perdieron la vida 73 inocentes; aún duele la barbarie y la injusticia, escribió.

