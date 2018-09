Cuba-Vietnam, una hermandad ejemplar

Presidido por Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente del Parlamento, y Ulises Guilarte de Nacimiento, también del Buró Político y secretario general de la CTC, se desarrolló en La Habana el acto por el aniversario 45 de la visita de Fidel a Vietnam.

Agregó que hoy ambas naciones viven un proceso de renovación y consolidación de sus relaciones económicas, políticas y sociales, y además, abren nuevas aristas en la colaboración y el desarrollo mutuos.

Estamos orgullosos de nuestras relaciones, aseveró Mercedes López Acea, porque representan la concreción de una hazaña heroica de resistencia frente a enemigos poderosos.

Vietnam no olvida la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro al sur de nuestro país cuando aún estaba en guerra contra el imperialismo, aseveró Nuyen Trung Thanh, embajador de la nación asiática en Cuba.

Señaló que actualmente más de 90 corazones vietnamitas laten junto a los 11 de los cubanos, por el orgullo que sienten por una hermandad sincera, y demostrada a través de una hermosa historia llena de heroísmo.

El acto por el aniversario 45 de la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro a Vietnam cerró con la música, la declamación y el canto, a manos de artistas de nuestro país y de la hermana nación del Asia.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.