Cuba sin Covid-19, pero preparados y alertas (Fotos)

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero encabezaron, en La Habana, la reunión territorial de la región occidental para exponer y aclarar el Plan para la Prevención y Control del coronavirus Covid- 19.

En presencia de representantes de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Artemisa y el municipio especial de la Isla de la Juventud, trascendió que Cuba hasta el momento no reporta ningún caso diagnosticado con el coronavirus.

Díaz Canel dijo que las acciones que se toman no son para alarmar ni crear pánico, sino para estar debida y oportunamente preparados, tanto los directivos como la población, para poder prevenir y enfrentar el Covid-19.

Insistió en que la actual situación requiere trabajar con responsabilidad, exigencia, seriedad, control sistemático, agilidad y precisión para lograr eficiencia.

A crear un ambiente de confianza y seguridad en la población convocó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel en la reunión territorial de la región occidental, en La Habana, para exponer y aclarar el Plan para la Prevención y Control del Covid- 19.

La población tiene que saber que se está trabajando y hay un plan que permite enfrentar cualquier situación, subrayó y llamó a desechar la incertidumbre y contribuir a la preparación del pueblo para que sepa cómo actuar y participar.

Díaz-Canel insistió en la importancia de la capacitación del médico de la familia, los Grupos Básicos de trabajo, delegados de circunscripciones y presidentes de los Consejos Populares.

Aseguró que el pueblo puede esperar una respuesta adecuada a partir de la manera en la que se organizan las acciones, pues además, dijo, el pueblo estará participando en la implementación del Plan para la Prevención y Control del Covid-19.

En la reunión territorial de occidente donde se presentó el Plan de Prevención y Control del Covid-19, el primer ministro Manuel Marrero insistió en la calidad y profundidad con la que se realice la preparaciòn a todos los niveles.

El viceprimer ministro, Roberto Morales, destacó que el plan es más abarcador, preciso y dinámico que requiere de la participación activa de la población y puede adaptarse a las características de cada territorio.

El ministro de Salud Pública, José Angel Portal, presentó las medidas que tienen como objetivo contener al mínimo el riesgo de introducción y diseminación del Covid-19 en el país, y su impacto

Destacó que el plan tiene entre sus objetivos, extremar las medidas de Control Sanitario Internacional en la frontera; incrementar la vigilancia epidemiológica y el control de foco de casos sospechosos que se identifiquen para evitar la transmisión.

