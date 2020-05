Cuba saluda decisiones de China para consolidar su desarrollo

La Habana, Cuba. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, envió hoy un mensaje de felicitación al gobierno y pueblo de China por los logros alcanzados en su lucha contra la COVID-19.

El canciller cubano en su perfil en Twitter condenó la injerencia en asuntos internos de China y respalda su derecho a velar por bienestar de todos sus ciudadanos.

El mensaje viene en medio de la promulgación por parte de la Asamblea Popular Nacional del gigante asiático del primer código civil del país y una decisión para formular una ley de seguridad nacional en Hong Kong.

La Asamblea Popular Nacional allanó el camino hacia una ley de seguridad nacional en Hong Kong, con el propósito de neutralizar la organización y ejecución de actos de terrorismo, secesión, subversión del poder del Estado y de intromisión foránea.

