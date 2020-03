Cuba refuerza vigilancia epidemiológica

La Habana, Cuba. – Hasta este momento no se reportan nuevos casos de la Covid-19 en Cuba y los 4 enfermos (3 italianos y 1 cubano) se mantienen ingresados sin peligro para la vida informó el Jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, Carmelo Trujillo.

Expresó que realizan acciones de control de focos, necesarias para evitar la propagación del virus y dijo que existe un grupo de personas en vigilancia clínico-epidemiológica.

Trujillo aclaró que la turista canadiense, con un cuadro respiratorio severo, falleció en días recientes en Cuba por una Influenza tipo A y no de la Covid-19, lo cual fue comprobado en el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK.

Dijo que el país refuerza las medidas del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus, entre ellas el control de todos los viajeros en frontera y la capacitación.

