Cuba ratifica las relaciones con los países africanos

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó el fortalecimiento de las relaciones con los países africanos, y los lazos indestructibles que los unen.

En su cuenta de Twitter, el jefe de la diplomacia cubana, expresó que en 2019 se continuó la profundización de los nexos de amistad, solidaridad y cooperación con África.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez señaló que esa región del planeta tan explotada por los países poderosos, constituye una prioridad de la política exterior de la nación antillana.

Cuba y África alcanzaron importantes logros en los últimos 56 años en materia de integración regional, concertación política, intercambio comercial, y cooperación en disímiles campos, y en la lucha por superar el subdesarrollo y por lograr la justicia social y la paz.

