Cuba, país más saludable de América Latina

La Habana, Cuba. – Ubicada en el puesto número 30 del ranking, Cuba es el país más saludable de América Latina por delante de economías desarrolladas como Estados Unidos, en el puesto 35, de acuerdo con el sitio especializado Bloomnerg, que clasifica a 169 naciones.



Varios aspectos se miden como son la esperanza de vida e incluye factores medioambientales como el acceso a agua potable e higiene que contribuyen a la salud en general.

Cuba, la nación más saludable de América Latina según el sitio

Bloomnerg, mantuvo en 2018 la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia por segundo año consecutivo, y eliminadas 14 Cenfermedades infecciosas.

En las proyecciones estratégicas del país, la salud pública tiene prioridad en nuestra sociedad y la nueva Constitución de la República la ratifica como un preciado derecho de todos los cubanos.

