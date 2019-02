Cuba llama a rechazar proyecto antivenezolano de Estados Unidos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llamó hoy a rechazar el proyecto de resolución que Estados Unidos promueve en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Nadie se engañe, sería usada para cambio de régimen y agresión con pretexto humanitario; debiera ser rechazada en defensa de la paz, escribió en su cuenta de la red social Twitter con relación a la resolución.

Cuba ha estado entre los países más activos en denunciar el objetivo de Estados Unidos de fabricar pretextos para intervenir militarmente en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta y que ha declarado su rumbo socialista.

Según especialistas, el proyecto, que probablemente será vetado por Rusia, país que presentó un texto rival, apela a la facilitación de la presunta ayuda humanitaria dirigida a solucionar una supuesta crisis en el país sudamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.