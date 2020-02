Cuba hacia una banca más moderna y actualizada

La Habana, Cuba. – El papel fundamental e insustituible del sistema bancario en la economía y el país, fue destacado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en el balance anual de ese sector, al que también asistió el primer ministro, Manuel Marrero, y otros dirigentes de la nación.

El mandatario insistió en aligerar de burocracia la actividad bancaria de cara a la población y los diferentes actores económicos, y subrayó: pensemos en la gente, en lo que ellos necesitan.

Díaz-Canel puso énfasis en la calidad del servicio como una prioridad y atender las problemáticas de la población, al tiempo que instó a poner empeño en la informatización e impulsar el Gobierno y comercio electrónico.



Remarcó el Presidente que ese sector tiene que trabajar mucho en el ordenamiento monetario, la política crediticia y la bancarización de las operaciones.

En el balance anual del sistema bancario y financiero cubano, correspondiente al trabajo del 2019, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, reiteró la necesidad de eliminar las trabas que aún frenan el desarrollo de la economía, y crear un ambiente de innovación.

Se refirió a cuatro prioridades que ha definido la nación: el enfrentamiento a la plataforma colonizadora que pretenden imponernos, la defensa del país, el amplio ejercicio legislativo que tiene Cuba por delante, y la batalla económica.

Díaz-Canel abordó el tema de la política de cuadros, y expresó que ellos no deben cumplir tareas, sino dirigir, proponer, implementar, controlar, y lograr una retroalimentación.

Más adelante en su intervención subrayó que el sistema bancario, cuyo balance anual se realizó este sábado, tiene que estar alejado de todo tipo de corrupción, ilegalidades y delito.

La calidad del servicio, con insatisfacciones aún en el pueblo, es uno de los temas que centró el debate en el balance anual del sistema bancario y financiero, cuyo informe fue leído por la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson.

La amabilidad y el buen trato a las personas no tienen nada que ver con los recursos materiales, aseveró el director provincial del Banco de Crédito y Comercio en Camagüey, Fernando López.

A perfeccionar los sistemas de pago electrónico para disminuir el uso de efectivo, estuvieron dirigidas otras intervenciones en la reunión de trabajo, que también abogó por una mayor educación financiera.

Sobre otro asunto estratégico -la comunicación institucional- la vicepresidenta del Banco Central de Cuba, Katerine Aliño, subrayó que tiene que verse como herramienta eficaz del quehacer diario, y acompañar todos los procesos.

Los resultados del trabajo de 2019 y las perspectivas para el actual año fueron analizados hoy en el balance anual del sistema bancario y financiero cubano, al que asistieron el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero.

El informe recogió el contexto en el que se desenvolvió la economía, marcado por permanentes restricciones de divisas y combustibles, que impactaron negativamente en este y el resto de los sectores

Durante 2019 -detalló- se identificaron entre las principales líneas de trabajo, elevar la calidad del servicio, la aplicación de la política crediticia, el control interno, y avanzar en la informatización de la banca.

Se definieron como retos para este año, lograr mayor nivel de eficiencia en las prestaciones al pueblo, seguir afrontando los obstáculos del bloqueo y dinamizar el crédito como mecanismo de impulso a la economía.

