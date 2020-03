Cuba frente a la COVID-19

La Habana, Cuba.- “En las últimas 48 horas no se reportan nuevos casos confirmados con la COVID-19 en Cuba y los 4 enfermos mantienen una evolución favorable, sin peligro para la vida”, aseguró este domingo a la prensa el Jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, Carmelo Trujillo.

Dijo que hay un grupo de personas sospechosas ingresadas para vigilancia epidemiológica y se realizan las acciones de control de focos necesarias para evitar la propagación del virus dentro del país.

Sobre el caso de la cubana que dio positivo al virus en Panamá luego de regresar de la Isla, el doctor aclaró que al hermano, estudiante de la Ciudad Universaitaria José Antonio Echeverría, CUJAE, en La Habana, y los demás contactos, después de realizarles la prueba dos veces, dieron negativos a la COVID-19.

No hubo ni hay un brote de la enfermedad en la CUJAE, aseguró Trujillo, quien expresó que se refuerzan las medidas de vigilancia en frontera e incrementan la capacitación en todos los sectores.

