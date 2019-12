Cuba expone avances en la lucha contra el cáncer

La Habana, Cuba. – Un total de 58 trabajos sobre resultados clínicos en la lucha contra el cáncer en Cuba fueron presentados durante una Jornada Científica Asistencial Docente Investigativa por especialistas del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en La Habana.

Con un amplio programa fueron mostrados los resultados clínicos de un grupo de profesionales dedicados a la tarea de cuidar al paciente oncológico en los tres niveles de atención; y el doctor Luis Curbelo Alfonso, director del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología destacó la importancia de esos trabajos para la especialidad en la isla.

En la Jornada Científica Asistencial Docente Investigativa, se presentaron acciones obtenidas en la cirugía minimamente invasiva, radio terapia y la medicina nuclear.

Tambien en la actividad de ensayos clínicos y supervivencia de pacientes con linfomas neurológicos.

