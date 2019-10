Cuba entrega Medalla de la Amistad al embajador de Argelia (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condecoró con la Medalla de la Amistad al Excmo. Sr. M’Hamed Achache, Embajador de la República Argelina Democrática y Popular en Cuba.

El viceministro Rogelio Sierra, expuso que la hermandad de ambos pueblos data desde 1962, y desde entonces Cuba ofrece la cooperación en materia de salud, energía, construcción, nuevas tecnologías y educación.

En la actualidad, la Isla ha colaborado en la construcción de hospitales y otras instalaciones de la salud, así como expertos de Cuba entrenarán a ejecutivos de la Agencia Nacional de Embalses y Trasvases, de Argelia, en el manejo de recursos hídricos.

Por su parte, M´Hmaed Achache reafirmó que Cuba y Argelia, aunque distantes geográficamente, mantienen puntos de contactos en cuanto a la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, y cierran filas por la no injerencia en asuntos internos de otro país.

