Cuba denuncia a Estados Unidos ante los No Alineados

Bakú, Azerbaiyán. – Cuba denunció ante el Movimiento de Países No Alineados que Estados Unidos promueve la inestabilidad en varias regiones del planeta, en particular contra países latinoamericanos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así lo hizo en el segmento ministerial previo a la XVIII Cumbre del Movimiento, que sesiona hasta mañana en el Hotel Boulevar de la capital azerbaiyana, junto al Mar Caspio.

Rodríguez Parrilla agradeció el tradicional apoyo del Movimiento No Alineados al reclamo cubano de poner fin al bloqueo de Estados Unidos, que denominó como el mayor obstáculo al desarrollo de la Isla.

Enfatizó que la administración del presidente Donald Trump recrudece el cerco a su pequeño vecino del sur, y lo hace más extraterritorial y violatorio de la soberanía de terceros Estados, así como del Derecho Internacional y los derechos humanos de los cubanos.

