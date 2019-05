Cuba continuará su desarrollo pese a sanciones

El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó hoy que pese al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, nuestro país continuará su desarrollo económico.

Frente al recrudecimiento del bloqueo y la amenaza de hacerlo total y completo, los cubanos unidos encontraremos soluciones a las dificultades y continuaremos nuestro desarrollo económico, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Desde hace casi 60 años, Washington impuso a La Habana un bloqueo económico, comercial y financiero, catalogado como el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla.

Una de las acciones más recientes que evidencian el fortalecimiento de la hostilidad norteamericana fue la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, encaminado a obstaculizar inversiones extranjeras en la mayor de las Antillas; en vigor desde 1996, la normativa codifica el cerco impuesto por la nación norteña.

