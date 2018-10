Cuba construirá una bioeléctrica y parque eólico con crédito indio

Cuba construirá una bioeléctrica que estará asociada a un central azucarero, y un parque eólico de 50 mega watts mediante un crédito otorgado por la India, afirmó en Nueva Delhi el ministro cubano de Energía y Minas, Raúl García.

El titular asiste junto con el director de Energía Renovable de esa cartera, Rosell Guerra, a varios eventos en esa ciudad, para impulsar el uso de la energía proveniente del Sol y de la cual Cuba es país miembro fundador.

La bioeléctrica está proyectada para ser instalada en los predios del central azucarero 30 de Noviembre, en Artemisa, mientras que el parque eólico- Río Seco uno- será ejecutado en Holguín.

La Mayor de las Antillas ya instaló 51 parques solares fotovoltaicos con una potencia total de 116 mega watts en todo el territorio nacional por otros 65 mega watts.

