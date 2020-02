Cuba condena postura injerencista de Trump

Cuba condenó hoy la actitud injerencista hacia la Antilla Mayor, Nicaragua y Venezuela, expresada por el presidente estadounidense Donald Trump en el tradicional “Discurso de la Unión”.

Desde su cuenta oficial en la red social Twitter, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo al doble rasero de la intervención de Trump, quien abogó por una “restauración de la democracia” para los cubanos, venezolanos y nicaragüenses.

Al respecto, el vicecanciller cubano Rogelio Sierra Díaz, en dicha red social, calificó de irritante la cínica actitud del presidente norteamericano, al enumerar supuestas intenciones de ayuda y apoyo a la nación caribeña.

Enarbolando su política injerencista contra la soberanía de los pueblos latinoamericanos, Trump insistió que su administración está liderando la libertad, pero eludió las medidas coercitivas de su gobierno hacia estos países.

