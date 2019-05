Crearán Organización de Aduanas del Caribe (+Fotos)

La Conferencia Anual 41 del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduanales, sesiona en La Habana por primera vez, y en su jornada inaugural se suscribió el convenio que dará origen a la Organización de Aduanas del Caribe.

Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios de Cuba, significó que ese paso reafirma la voluntad de consolidar la cooperación, y mantener la unidad de acción en tiempos que requieren la defensa del multilateralismo y el respeto a la soberanía.

Expresó que en estos tiempos no puede esgrimirse la Doctrina Monroe del siglo XIX, sino hacer efectiva la facilitación del comercio, y no promover confrontaciones por la elevación indiscriminada de aranceles y otras medidas proteccionistas.

Aun reconociendo diferencias en enfoques, es posible la búsqueda de alternativas y soluciones de cooperación para contribuir al desarrollo y la paz, sostuvo la ministra.

El jefe de la Aduana General de la República de Cuba, Nelson Cordovés, dio la bienvenida a los representantes de los 27 países que participan hasta el viernes en la Conferencia Anual del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras.

Subrayó el significado del lema de la reunión: El camino hacia el éxito es la fuerza a través de la unidad, y expresó la confianza en el fortalecimiento del consenso como tendencia de posiciones que permitirán enfrentar con éxito los complejos retos de la región.

Ricardo Treviño, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, expuso dos programas que beneficiarán al área, como guías de procedimientos para países insulares de pequeñas economías.

También la organización impulsará el llamado «proyecto colibrí», referido al control y administración de riesgos de las operaciones de las pequeñas aeronaves en el Caribe.

