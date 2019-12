Convoca la Radio Cubana a tuitazo por el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución (+ Video)

La creatividad y capacidad mostrada por la radio y sus trabajadores para acompañar al pueblo de Cuba en la búsqueda de soluciones en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba, será el objetivo principal este 30 de diciembre, de 9:00 am a 4:00 pm cuando las emisoras de Radio de Cuba realizarán un tuitazo para celebrar el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución.

Ante la decisión de Estados Unidos de endurecer su política hacia Cuba con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, y aumentar la agresividad para impedir el envío de recursos energéticos, y el financiamiento a las actividades subversivas, los cubanos han mostrado su capacidad de resistir y vencer.

Es por ello que festejamos en grande el advenimiento del año 2020 y lo haremos desde las plataformas digitales con el objetivo de significar la obra de 61 años de Revolución en cada lugar en contraposición del pasado capitalista al que no retornaremos jamás.

Los contenidos que se inserten desde los perfiles institucionales y personales en las redes, llevarán las etiquetas oficiales de la Jornada por el Aniversario 61 del Triunfo de la Revolución: #61AñosDeVictorias #SomosCuba, #TenemosMemoria y #Cuba. Además se sugiere utilizar: #RadioEnRevolucion

Asimismo desde nuestras redes resaltaremos los sentimientos de cubanía y patriotismo, y promocionaremos las actividades conmemorativas en cada territorio, privilegiando imágenes, audios, y videos generados en nuestras plantas radiofónicas.

Además insertaremos historias de vida de aquellos que se consideran “Amigos de la Radio” y el impacto del medio en su diario bregar en la construcción de un mundo mejor y posible.

En esta acción en Twitter figurarán como líderes todos los perfiles en esa red de nuestras emisoras, y además @radio_cubana @radionline @oneliocc @ibs24 @manolitoweb @CimarronCuba @ConradioAnias @TeleyRadio @DanayGuantanamo @GuajiritaSoy @Chamberohoy

Como expresó nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso pronunciado en la clausura del IV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 21 de diciembre de 2019:

“Curtidos en la resistencia de todos esos años, y apoyados en la fortaleza de la obra humana levantada ‘contra viento y marea’ durante seis décadas, hemos podido transitar este 2019 derribando obstáculos que parecían insalvables y, hoy, tenemos todo el derecho a celebrar lo conseguido sin autocomplacencias y conscientes de que cada meta es un nuevo punto de partida”.

Nos sobran motivos para celebrar el Triunfo de la Revolución y ratificar nuestra convicción de que la unidad de los cubanos es y será el arma más valiosa de la Revolución Socialista que construimos y defendemos, y que se expresa en la identificación y vínculo indisoluble del pueblo y su único Partido.

