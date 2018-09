Convocan a Foro contra el Bloqueo

El XV Foro de organizaciones de la sociedad civil cubana contra el Bloqueo, tendrá lugar el viernes 12 de octubre, en el teatro “Pelegrín Torras” del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) “Raúl Roa”.

Durante el Foro se denunciará la persistencia y recrudecimiento del bloqueo que supusieron la firma por el presidente Donald Trump en junio de 2017 del «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba» y las regulaciones y disposiciones emitidas por los departamentos estadounidenses de Comercio, Tesoro y Estado para su cumplimiento.

El Foro constituirá espacio para exigir al gobierno de los Estados Unidos la eliminación total del bloqueo a Cuba de forma unilateral e incondicional. Ello estaría en consonancia con el reclamo abrumador de la comunidad internacional que en 25 ocasiones se ha pronunciado a favor del respeto al Derecho Internacional y el cumplimiento de los Principios y Propósitos de la Carta de la ONU, así como con la opinión de muchas y variadas voces que dentro de los propios Estados Unidos piden el cese de esta genocida política.

El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos y califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Como en ocasiones anteriores, la declaración final del Foro se entregará al Ministerio de Relaciones Exteriores para su divulgación en Naciones Unidas previo a la consideración, el próximo 31 de octubre en la Asamblea General de la ONU, de la resolución titulada: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

