Convocan al Tercer Período de Sesiones de la Asamblea Nacional

La Habana, Cuba. – En uso de las atribuciones que le están conferidas por la Constitución de la República, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convoca al Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Novena Legislatura.

De acuerdo con una nota oficial, la cita será el 13 de julio del año en curso, a partir de las 09:00 de la mañana, en el Palacio de Convenciones.

Lazo convocó además a las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional para que en el transcurso de los días 8, 9 y 10 de julio efectúen reuniones ordinarias de trabajo.

Hágase saber a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, a los organismos de la administración central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda, expresó el dirigente, y orientó que la convocatoria se publique en la Gaceta Oficial y demás medios.

