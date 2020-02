Convoca Machado Ventura a producir todo el año

Cárdenas, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, participó en la Asamblea Municipal XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el matancero municipio de Cárdenas, donde intercambió con asociados de cooperativas y dirigentes de base.

Durante el encuentro, Machado Ventura instó a aprovechar las distintas estaciones para el desarrollo de la siembra y enfatizó en la selección de semillas de calidad y la atención constante a los cultivos.

De acuerdo con un reporte televisivo, Machado Ventura subrayó el impacto negativo del bloqueo económico en la agricultura y la necesidad de apelar a la búsqueda de soluciones efectivas ante las problemáticas de cada finca.

En tanto, el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Liván Izquierdo, llamó a garantizar la alimentación del pueblo, así como el necesario aporte del campesinado al mayor polo turístico de Cuba, ubicado en esa provincia.

