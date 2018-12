Construcción de viviendas, una prioridad (+Fotos)

Con la presencia del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Ministro de la Construcción, René Mesa, informó al Parlamento que la Política de la Vivienda contiene un programa para la recuperación del déficit habitacional que se extiende por diez años, priorizando afectaciones climatológicas y condiciones precarias.

Señaló que el 39 por ciento del fondo habitacional se encuentra en regular y mal estado técnico, con las mayores afectaciones en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.

Mesa explicó a los diputados que el ritmo de construcción aumentará progresivamente por años, con el desarrollo de la producción local de materiales y la puesta en marcha de inversiones y equipos previstos.

Insistió en que será necesario continuar diversificando los niveles de producción local de materiales hasta convertirla en la principal fuente de recursos para el programa de la vivienda.

Para hacer cumplir la Política de la Vivienda se requiere integrar funciones en una sola organización, que facilite las actividades del Estado y la población , expresó en el Parlamento el titular de la Construcción, René Mesa.

Subrayó que serán requisitos también, fortalecer estructuras nacionales, provinciales y municipales, fundamentalmente las relacionadas con la actividad inversionista, así como realizar análisis de las funciones del arquitecto de la comunidad.

En ese sentido, el Presidente del Parlamento, Esteban Lazo, significó que para lograrlo resultan condiciones claves, el incremento de la producción local de materiales de construcción y la participación conjunta de organismos y el pueblo.

Melvis Canales, diputada por Holguín, pidió revisar los sistemas de la vivienda y planificación física, para eliminar trabas burocráticas.

