Constata Esteban Lazo el quehacer de los avileños (Fotos)

Ciego de Ávila, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, insistió en Ciego de Ávila en lograr encadenamientos productivos entre empresas en beneficio de la economía.

Al asistir a la sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el dirigente enfatizó que en cada municipio hay que valorar cuánto podemos hacer en beneficio del pueblo bajo las condiciones actuales que enfrenta el país.

Acompañado por la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, y otros dirigentes, Esteban Lazo apreció los programas de desarrollo del turismo y los avances de la Bioeléctrica que se construye aledaña al central Ciro Redondo.

En la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila se evaluó el programa de atención integral al perfeccionamiento de los órganos de gobierno y el cumplimieno de las indicaciones de la visita gubernamental.

