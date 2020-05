Confirma Cuba 10 nuevos casos de la Covid-19

La Habana, Cuba. – Al cierre del día de ayer, 23 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 585 pacientes. Otras mil 704 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron mil 431 muestras, resultando 10 muestras positivas. El país acumula 94 mil 060 muestras realizadas y mil 941 positivas (2,1%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 10 nuevos casos, para un acumulado de mil 941 en el país.

Los 10 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos 9 (90,0%) fueron contactos de casos confirmados y uno (10,0%) con fuente de infección en el extranjero.

De los 10 casos diagnosticados, ocho (80,0%) fueron mujeres y dos (40%) hombres. el grupo de edad más afectado, fue el de menor de 40 años con cinco casos (50,0%), seguidos del de 40 a 60 años con tres casos (30,0%). El 60% (6) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Detalles de los 10 nuevos casos confirmados:

La Habana: 5 casos

Matanzas: 4 casos

Granma: 1 caso

De los mil 941 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 168 y de ellos 165 (98,2%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos (uno en el día), dos evacuados y mil 689 pacientes recuperados (87,0%) (18 altas en el día de ayer). Se reportan tres pacientes en estado grave.

Pacientes reportados en estado grave:

Falleció la ciudadana cubana de 85 años de edad, que residía en Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica. Estando ingresada comenzó a presentar disnea intensa con tiraje intercostal, hipoxemia. Fue trasladada a terapia, intubada y ventilada en modalidad controlada en posición prona. Presentó deterioro hemodinámico por presentar arritmia ventricular que fue resuelta, inestabilidad hemodinámica, oligoanuria, empeoramiento radiológico. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Hasta el 23 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 175 mil 476 casos confirmados (+ 107 mil 897) y 338 mil 039 fallecidos (+ 5 mil 328) para una letalidad de 6,53 % (-0,04).

En la región de las Américas se reportan 2 millones 365 mil 427 casos confirmados (+ 60 mil 333), el 45,7% del total de casos reportados en el mundo, 139 mil 960 fallecidos (+ 3 mil 235) para una letalidad de 5,92% (-0,01).

