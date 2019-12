Condena Cuba asedio a embajada de México en Bolivia

La Habana. – Cuba condenó el hostigamiento perpetrado esta semana por fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno golpista de Bolivia contra la embajada y residencia diplomática de México en ese país sudamericano.

En su cuenta en Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó que su país condena ese asedio, que calificó como una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Desde hace varios días se comenzó a observar excesiva vigilancia en los alrededores de la sede diplomática y la residencia oficial, lo cual, según denunció la propia embajada mexicana, se ha ido incrementando en las últimas horas.

La postura mexicana es y será que debe respetarse la inmunidad diplomática y la integridad de embajada e instalaciones de representación de nuestro país en Bolivia, escribió el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Twitter.

