Concluyó visita gubernamental a Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, destacó en las conclusiones de la visita gubernamental de dos días a Villa Clara, que estos no son tiempos para lamentos ni justificaciones, sino de lucha y búsqueda de soluciones para enfrentar y vencer las adversidades.

Señaló que para dar respuesta a las prioridades de la defensa y la economía debemos trabajar con más intensidad e inteligencia, enfrentando la burocracia y trabajando con ahínco en aquellas tareas que el país ha decidido como esenciales.

Al analizar los resultados de la visita, Díaz Canel insistió en evitar negligencias en el programa de la vivienda, y particularmente en la atención a los subsidios, donde la provincia tiene casos pendientes desde 2012.

El Jefe de Estado dijo que apreció una provincia que avanza de manera sostenida en varios frentes, entre ellos el del Comercio y la Gastronomía.

Sobre el agravamiento del problema del agua en Santa Clara, un asunto pendiente de solución de la anterior visita, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, hizo un profundo análisis durante las conclusiones de su recorrido por la provincia.

Al respecto, la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman, explicó algunas de las acciones que se deben acometer con prontitud para estabilizar el servicio de abasto.

Otro tema abordado con fuerza por Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, fue el de recuperar la capacidad exportadora que tuvo el territorio, circunscrito ahora a productos como el carbón, el tabaco, la miel y las aletas de tiburón.

En tanto, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, se refirió al impago de multas, lo cual denota un débil trabajo de seguimiento y afecta el presupuesto del municipio.

Como un baluarte de la medicina del territorio y del país calificó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, al Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Santa Clara, encargado de atender a la población de las seis provincias centrales de la nación.

Hasta la ampliación del centro que se realiza en áreas cercanas llegó el mandatario cubano en la mañana del jueves para apreciar los avances que se constatan en el proceso inversionista.

Al recorrer la unidad empresarial de base Induvilla, perteneciente a la Empresa Pesquera de Villa Clara, Díaz-Canel destacó que el país necesita potenciar las inversiones que generen alimentos y proteínas para la población en el plazo más breve posible.

En compañía de los ministros de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones; y de Economía y Planificación Alejandro Gil, el mandatario se interesó por la calidad y variedad de los surtidos y su aceptación por el pueblo.

