Concluyó visita gubernamental a Sancti Spíritus (+Fotos+Video)

Sancti Spíritus, Cuba. – La provincia de Sancti Spíritus está actuando como país, aseveró el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al resumir la visita del Consejo de Ministros a esa provincia.

El mandatario cubano elogió a colectivos laborales de la Empresa Pecuaria Managuaco, y la Militar Coronel Francisco Aguilar, a las que consideró ejemplo de Empresas Estatales Socialistas y llamó a seguir su ejemplo.

Díaz-Canel, consideró que Sancti Spíritus puede convertirse en la primera provincia en alcanzar el per cápita de 30 libras de alimentos agropecuarios, concebido en el Programa de Autoabastecimiento Municipal.

En la reunión en la que participó un alto número de integrantes del Consejo Ministros, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó a los espirituanos como un pueblo laborioso, culto y combativo.

