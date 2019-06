Concluye visita a Tampa del embajador cubano en Estados Unidos

Tampa, EE.UU. – José Ramón Cabañas, embajador cubano en Estados Unidos, dialogó con autoridades, hombres de negocios y representantes de otros sectores acerca de los vínculos entre nuestro país y Tampa, durante una visita que concluyó este martes, a esa ciudad estadounidense.

Como parte de sus actividades, el diplomático participó en un evento con los miembros del Club Rotario de esa urbe del sureño estado de Florida, organización que recientemente envió una delegación a Cuba.

Durante el diálogo con los miembros del club, con quienes abordó los lazos históricos entre el país antillano y Tampa, así como el estado actual de los nexos entre las dos naciones, Cabañas instó a los residentes y autoridades de la ciudad a visitar la isla en noviembre próximo.

On behalf of the organizers of #Habana500 celebrations we invited residents and authorities from #Tampa to come to #CUBA by next November pic.twitter.com/3BQWJsXL9A

