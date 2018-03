Concluye con éxito FIAGROP 2018

La Habana, Cuba. – Este viernes finaliza la Feria Internacional Agroindustrial y Alimentaria FIAGROP 2018, que se desarrolla en Rancho Boyeros, aunque sus puertas continúan abiertas al público hasta el próximo domingo 25.

En la última jornada del evento se desarrollarán talleres como: el habano cubano, su historia, producción y comercialización, principales resultados en las producciones ganaderas, y la inseminación artificial en la avicultura.

Considerada la de mayor participación de expositores tanto extranjeros como cubanos, la XXI Feria Internacional Agroindustrial y Alimentaria constituyó un espacio de intercambio cientí­fico y técnico.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodrí­guez Rollero, afirmó que FIAGROP 2018 ha mostrado gran calidad expositiva y un amplio programa de actividades ecuestres de rodeo y coleo.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.