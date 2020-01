Con el espíritu de su gente, Artemisa va por más

Artemisa, Cuba. – La provincia de Artemisa gana en organización y acción, con lo cual crea un sistema de trabajo más coherente y abarcador; significó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al clausurar la segunda visita gubernamental al territorio occidental.

Con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Comité en la provincia, Gladys Martínez Verdecia, se informó que, de las 21 indicaciones de la visita anterior, 13 están cumplidas.

El recién electo Gobernador de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, señaló que 8 señalamientos del recorrido gubernamental precedente, se están atendiendo por diferentes ministerios cubanos.

En la joven provincia sus habitantes, que se mostraron gentiles ante la comitiva presidencial, aportan a su identidad y al desarrollo de la economía del territorio y del país, destacó Díaz-Canel.

El miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, convocó en Artemisa a elevar rendimientos agrícolas, diversificar producciones y producir azúcar con eficiencia.

Durante la segunda visita gubernamental a la provincia, el dirigente político conoció que la zafra azucarera está al 82 por ciento en el cumplimiento de su plan, con muestras notables de recuperación en el central 30 de Noviembre, en San Cristóbal.

Acompañado por el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, el vicepresidente de la República recorrió una finca vinculada a la UBPC Hidropónico, que diversifica sus producciones que exporta y comercializa con el turismo.

Entre los retos de los artemiseños están elevar la superación de sus cuadros, fomentar el programa de autoabastecimiento local y el seguimiento a las inversiones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.