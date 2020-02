Comparte Díaz-Canel artículo sobre próxima Feria del Libro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compartió este domingo un artículo sobre el próximo comienzo de la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana.

“El 6 de Febrero estaremos ya en La Feria del Libro”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter @DiazCanelB.

Tendrá como país invitado de honor a la República Socialista de Vietnam y se dedicará a la historiadora Ana Cairo Ballester y al dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa, premio nacional de Teatro, añadió Díaz-Canel con la etiqueta #SomosCuba.

Publicado por la edición dominical del periódico Juventud Rebelde, Febrero del corazón se refiere a los preparativos para la cita, que del 6 al 16 de febrero cubrirá el segmento habanero.

Los organizadores esperan unos 200 invitados de 44 países, 74 editoriales y 21 distribuidores. Están previstos cuatro mil títulos, 500 de ellos novedades, y un total de cuatro millones de libros.

Además de Vietnam habrá representaciones de España, México y Perú, y por primera vez se suma Guatemala como expositor.

