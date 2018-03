Clausuran Informática 2018

La Habana, Cuba.- La Convención y Feria Informática 2018 concluyó en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se debatieron temas de la tecnología de la información, la comunicación y la informatización de la sociedad cubana.

Como preámbulo del cierre del evento el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió varios stand de la Feria Expositiva en el recinto ferial de Pabexpo y elogió la diversidad de los productos presentados en la cita que reunió a académicos, empresarios e investigadores.

El miembro del Buró Político del Partido apreció en el Stand de Cuba 24 novedosas soluciones creadas por programadores de la Isla en función de la las nuevas tecnologías, la comunicación y la informatización de la sociedad.

A Informática asistieron delegados de 27 naciones y la próxima edición será en marzo de 2020.

