Chequean inversiones hidráulicas en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta cubana, chequeó, este miércoles, las acciones para eliminar ilegalidades detectadas por especialistas de la Dirección de Planificación Física y la marcha de las inversiones en el sector hidráulico en Ciego de Ávila.

En un asentamiento en el municipio de Morón, donde viven familias en zonas aledañas al ferrocarril, conoció que la solución para mejorar sus condiciones de vida será mediante el otorgamiento de subsidios, facilidades para construir por esfuerzo propio y otras por los planes del encargo estatal.

Chapman Waugh también constató el avance en la construcción de una red hidráulica en Morón, que reforzará el abasto de agua en esa localidad donde crece la urbanización.

La obra permitirá igualmente garantizar el agua a la comunidad de 5 mil viviendas que se edifica cerca de la Facultad de Ciencias Médicas.

Durante su chequeo a las inversiones en el sector hidráulico avileño, la vicepresidenta Inés María Chapman Waugh cuestionó cómo ninguna de las entidades de la provincia con tierras circundantes al canal magistral Zaza-Ciego de Ávila ha planificado inversiones a corto plazo ni le dan valor de uso a lo construido.

Chapman Waugh señaló que es inadmisible que no se exploten los 40 kilómetros que ya están terminados con sus puntos de entrega, cuando el país necesita de más alimentos.

Cambiar la matriz de regadío de pozos profundos a bombas horizontales es impostergable porque hay que estar preparados para situaciones excepcionales, alegó la vicepresidenta cubana.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, enfatizó que urge buscarle valor de uso al embalse regulador No. 5, el primero terminado de los 8 pronosticados al norte del trasvase Zaza-Ciego de Ávila.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.