Chequea Valdés Mesa inversiones en la agricultura

Pinar del Río, Cuba. – El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa chequeó hoy junto al Primer Secretario del Partido en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel el programa inversionista que se ejucuta en esa provincia integrado a la Agricultura.

Dichas instalaciones, acotó el también integrante del Buró Político, es necesario darles valor de uso en el menor tiempo posible y chequear constamente el cronograma de ejecución en interés de incrementar la producción de alimentos.

Durante el intercambio con los principales cuadros de Pinar del Río y la propia Agricultura, el vicepresidente de la República de Cuba abundó sobre las contrataciones de los cultivos y la manera de acercarse hasta el último productor.

Valdés Mesa confirmó que es necesario trabajar con orden y disciplina para conocer las potencialidades de cada agricultor e influir de manera práctica en sus rendimientos.

Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba, durante el chequeo de la marcha de las inversiones de la agricultura, y el proceso de contratación con los productores en Pinar del Río, aseguró que el bloqueo no va a detenernos por duro que sea.

Al referirse a la decena de inversiones que se ejecutan en Pinar del Río como parte de los programas tabacalero, arrocero y ganadero, agregó que cada una de las obras impacta en el desarrollo del territorio, y por eso las priorizamos.

Explicó que a todas las actividades vinculadas a la producción de alimentos, y la exportación de bienes y servicios, se le presta especial atención en la Isla, sobre todo en Pinar del Río, segunda provincia con mayor cantidad de obras priorizadas en la Agricultura.

El Vicepresidente precisó que no podemos renunciar a ser independientes, soberanos, y resistir con nuestro propio modelo de desarrollo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.