Celebran hoy en Cuba el Día del Campesino

Granma, Cuba. – Más de 5 mil campesinos de la provincia Granma asisten este viernes en la Comunidad de Providencia, al acto nacional por el aniversario 60 de la firma por Fidel de la Ley de Reforma Agraria.

A propósito de la conmemoración se edificaron obras socioeconómicas en Providencia, entre ellas viviendas, además se repusieron algunos techos, se terminó una panadería, un círculo social, el servicio de acueducto y una tienda de recaudación de divisas, entre otras instalaciones.

Los asistentes a la celebración campesina manifestarán su condena al imperio yanqui por recrudecer el bloqueo, aplicar el Título III de la Ley Helms Burton, e intensificar sus campañas y medidas contra la Revolución Bolivariana.

Hoy desde Providencia, en la Sierra Maestra, los campesinos alzan sus voces en respaldo a la Revolución, a Raúl y al presidente Miguel Díaz Canel.

Al X Congreso de la ANAP, previsto para el próximo año, se convocó este jueves desde la casa del Santaclarero en la Comandancia General del Ejército Rebelde, en La Plata, Sierra Maestra.

Hace sesenta años que, al rubricar ese documento Fidel afirmó: Nosotros entendemos que esta Ley inicia una etapa enteramente nueva en nuestra vida económica y que un esplendoroso porvenir espera a la Patria, Si nos dedicamos todos a trabajar con el mayor ahí­nco.

Plena vigencia tiene esa afirmación, contenida en la convocatoria al cónclave, dada a conocer ante José Ramón Monteagudo, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Hay que aprovechar cada pedazo de tierra y potencialidades, dijo el presidente de la ANAP, Rafael Santiesteban, quien felicitó a los campesinos por su día, por continuar el legado de Fidel y responder a su concepto de Revolución.

