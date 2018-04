Cancillería cubana expresa solidaridad con el pueblo palestino

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresó la más enérgica condena a la nueva y criminal agresión del Ejército de Israel contra la población en la Franja de Gaza, que ha causado 17 muertos y más de 1 400 heridos.

Ese brutal hecho constituye una grave y flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional Humanitario, a la vez que agudiza las tensiones en la región y aleja la posibilidad de la paz entre palestinos e israelíes.

Cuba llama a la comunidad internacional en su conjunto, a exigir el cese inmediato de la agresión israelí contra el pueblo palestino y a poner fin a sus políticas expansionistas.

Igualmente la cancillería de la Isla expresa al gobierno y pueblo palestinos su solidaridad y su invariable posición de apoyo a una solución amplia, justa y duradera para el conflicto palestino-israelí, sobre la base de dos Estados.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.