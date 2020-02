Canciller ruso rindió honores a Martí y Fidel

Santiago de Cuba. – El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguei Lavrov, rindió honores, este miércoles, al Héroe Nacional José Martí y al líder histórico de la Revolución Fidel Castro en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Acompañado por el canciller cubano Bruno Rodríguez y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y Gobierno en la provincia, el distinguido visitante y su delegación depositaron flores ante la tumba del Apóstol y una ofrenda floral ante el monolito del Comandante en Jefe.



Al concluir, Serguei Lavrov recorrió el sendero de los padres fundadores de la nación donde rindió tributo a Carlos Manuel de Céspedes y a Mariana Grajales y firmó el libro del visitante del cementerio santiaguero.

Luego del tributo, el canciller ruso sostuvo una reunión con su homólogo cubano, antes de continuar viaje hacía México en la gira que lo llevará además a Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.