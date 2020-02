Canciller de Cuba denuncia injerencia de medida contra Western Union

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó como injerencista la suspensión de envíos de remesas a la nación antillana a través de Western Union desde todos los países, excepto Estados Unidos.

El titular de la diplomacia cubana aseguró en Twitter que la nueva regulación viola la soberanía de terceros estados y refuerza el componente extraterritorial de la política inhumana de Washington contra la Isla.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó que la regulación afecta de forma directa al pueblo cubano, así actúa el imperio, con total prepotencia y desprecio, pero a nosotros no nos para nadie, escribió el mandatario en su cuenta oficial en Twitter.

Esta es la medida 191 que la actual administración impone a La Habana con el objetivo de provocar desaliento y desesperación, entre la población de la Isla.

